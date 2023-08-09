鄒家成自辯否認推動港獨　「無諗過違反《國安法》」

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今（9日）在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、還押中的鄒家成續自辯。鄒承認在貼文上用簡體字「国安法」，可算是抗爭象徵，但重申雖然自己反對《國安法》，但「無諗過違反《國安法》」。

庭上播放初選選舉論壇片段，片中鄒家成曾說「入去會唔會打交，呢一個唔單止係我鄒家成要做嘅事，係每一個今日參選嘅候選人都應該要做嘅事。」鄒今在庭上解釋，他的意思是自衛，直言「無諗過開開下會主動冚佢（建制派）一把，呢個太黐線啦！」另外，論壇中鄒說要用任何手段癱瘓每個議會進行，鄒今解釋，他是口誤把「會議」說成「議會」，又謂他想帶出的意思，是即使國安法生效，入到議會都要盡力阻止惡法通過，希望參選者有心理準備，每個會議都可能出現惡法。不過鄒指，他的說法「的確誇張咗」。

此外，鄒就他在論壇中說「對抗中華民族入侵」的說法解釋。鄒說，對他而言，中華民族是用來合理化損害港人利益的作為，同時干擾港人自主權的宣傳工具，但否認自己推動港獨。庭上另展示被告在國安法生效後，在Facebook發佈的貼文，提到「国安法過咗」。鄒承認是故意用簡體字，因國安法並非經立法會立法，「唔鍾意用返繁體字去講」。法官問這樣做是否一種抗爭象徵，鄒說「可以咁講」，坦承參選的其中一個意義，在於表達反對國安法的聲音，不過他強調自己無想過違反國安法。

案件編號：HCCC 69/2022