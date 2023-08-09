7月整體中小企業務稍改善　批發業反而向淡

上月中小企業務稍改善，惟普遍情況未向好。政府統計處今日（9日）發表今年7月中小型企業業務狀況按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數從6月在收縮區域的44.4上升至上月的45.8，8月的業務收益展望動向指數為49.5。港府指儘管外圍環境困難和金融狀況偏緊將繼續帶來不確定性，但本地經濟復甦，加上政府推出的各項鞏固復甦勢頭的措施，應為營商氣氛提供支持，

按行業分析，大部分行業的業務收益現時動向指數在上月較6月有不同程度的上升，特別是商用服務業及飲食業，前者從45.6上升至49.2，後者則從45.2上升至48.0。不過，批發業中小企的業務收益現時動向指數不升反跌，由6月的45.7降至7月的43.4。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從6月的46.3上升至7月的46.8，而未8月的新訂單展望動向指數為49.1。「中小型企業業務狀況按月統計調查」每月約從600間中小企的固定樣本搜集意見，編製動向指數，而中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈低反映業務越差，而自今年起，中小企業務收益指數持續低於50的分界線，反映各行業的業務情況普遍向淡。