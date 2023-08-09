3高官減持本地或海外物業　有人成「無殼蝸牛」

港府今日（9日）公布問責官員個人利益申報，當中民政及青年事務局局長麥美娟等3名高官都減持物業，有人更因而成為「無殼蝸牛」。大部分官員物業未有太大改變，而財經事務及庫務局局長許正宇繼續成為擁有物業最多的問責官員。

去年持有1個九龍城出租住宅的民政及青年事務局局長麥美娟今年不再持有任何物業。而去年申報持有英國1個空置單位的衞生官員，今年亦未有再申報，不過仍持有1個油尖旺區的住宅單位連車位作出租用途，並由夫婦共同擁有，以及1個與妻子共同出資，但由家庭成員持有的南區自住物業。

在減持單位後，麥美娟與文化體育及旅遊局局長楊潤雄，一樣同樣成為「無殼蝸牛」。不過，有人為「無殼蝸牛」，亦有人擁有大量物業，當中財經事務及庫務局局長許正宇續成「樓王」，成問責團隊中申報的本地和境外物業最多，共有7個，分別在灣仔區、中西區、澳洲、杭州和新加坡，其中1個由他全資擁有。

擁有海外物業的亦有房屋局局長何永賢，她一共擁有4個物業，3個單位位於中西區，其中一個為商用物業去年申報為自用，今年則轉作出租之用，亦有1個單位位於新加坡，而有關物業由她與丈夫共同持有不過仍未收樓，工程進行中，預計不遲於2025年12月31日交付。

另外，政務司司長陳國基仍然由妻子持有3個物業，分別是沙田的自住單位、黃大仙的出租單位，以及港島東區預備出租的商用單位，不過事實上陳國基去年已申報該商用物業正預備出租，但經過1年仍未租出。