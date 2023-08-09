貓迷博覽月尾會展舉行　規模亞洲最大更有《百貓圖》睇

一眾「貓奴」嚟緊有好去處！灣仔會展在本月25日起，一連3日變身亞洲最大型貓主題博覽「香港貓迷博覽會」，場內設有各種以貓為主題的展區及文創市集，更雲集中西藝術作品的貓藝廊，包括特製的《百貓圖》，入場只需30港元，便可一睹眾「主子」齊集場面！除舉辦博覽，主辦單位今日(9日)亦發布調查結果，發現「貓奴」們每月開支按年增加將近20%。

由逾3,000個「貓包」組成、高5.5米的「平安貓山」，各具獨特形態的貓貓潮流藝術玩具，參與貓迷博覽會的市民都能親身看到。主辦展覽的「展覽集團」表示，今屆博覽會於政府資助下規模成為歷屆之最，更吸引130間參展商參展，並提供超過300個展位，一躍成為亞洲最大型的貓主題展覽。而博覽會首兩天(25至26日)時間為正午12時至晚上9時；最後一天則由正午12至晚上8時開放。

貓迷博覽會內設有各種主題的展區，包括貓迷文創市集、貓迷潮玩館及雲集中西藝術作品的貓藝廊。其中，「貓藝廊」將展出國畫大師李玉凱親筆繪製的貓卷軸國畫《百貓圖》，全長10米，展現貓的不同形態。展區亦會展示其他8個不同風格藝術家的作品，而貓藝廊藝術作品收入的10%會將捐贈予愛護動物機構。展會亦有貓迷講座，將邀請貓界名人跟貓咪養貓之人分享與貓咪之間的故事。

另外，展覽集團今年以問卷分別訪問約2,000人，調查發現有養貓人士中，逾40%受訪者飼養一隻貓，令人意外的是飼養5隻貓或以上的受訪者由不足3%增加至8%。而市民最喜愛貓隻為短毛家貓，其次為英國短毛貓、布偶貓、美國短毛貓及異國短毛貓。每月平均飼養貓隻使費為1,495港元，較去年的1,253港元增加近20%。另有近80%未有寵物受訪者表示，未來有意領養寵物，當中只有不足7%會從寵物店購買。

展覽集團總經理朱雪玲表示，香港寵物市場規模龐大，以一隻貓每月平均消費1,495港元計算，市場規模逾1.5億港元。朱續指隨着香港的生育率偏低，愈來愈多人轉養寵物，預計未來寵物市場需求將持續上升，「貓咪已成為不少家庭的重要成員」，並預料3日的展覽會能吸引15萬人次的人流入場。

此外，博覽會只接受貓隻進場，不可攜帶其他動物，所有入場貓隻必須持有針咭並以貓繩牽引，或放置於寵物專用的籠、袋或車中並繫上牽引繩，而每位入場人士只可攜帶一隻寵物。