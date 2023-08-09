酷熱天氣警告生效期間 民政事務總署開放臨時避暑中心
2023年08月09日 17:33
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臨時避暑中心開放使用。
民政事務總署今日（9日）繼續開放十九19間社區會堂和社區中心作臨時避暑中心。臨時避暑中心會在酷熱天氣警告生效期間全日開放予市民避暑。此外，在晩上10時30分至翌晨八時，臨時避暑中心亦供應被鋪及睡覺的地方予有需要人士。中心內有人員當值。臨時避暑中心的地點如下：
香港島：
西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
南區奇力灣華貴邨華貴社區中心
灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心
九龍區：
紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心
長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂
慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心
新界區：
東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
粉嶺祥華邨祥華社區會堂
將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂
沙田隆亨邨隆亨社區中心
大埔鄉事會街2號大埔社區中心
荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
元朗朗屏邨朗屏社區會堂
天水圍天耀邨天耀社區中心
除以上臨時避暑中心外，部分社區會堂和社區中心亦會於開放時間內供市民作日間避暑之用。