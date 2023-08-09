潘蘇通遭中銀深圳分行呈請破產　上訴庭拒暫緩執行清盤令

近年屢傳財政狀況困難的高銀金融前主席潘蘇通，分別被不同債權人呈請其破產，最終潘於去年中就中信銀行呈請其破產一事，被法庭頒令破產。曾呈請潘破產的其中一名債權人中國銀行深圳市分行，早前亦同時呈請與潘相關的保萬國際有限公司清盤，並獲法庭頒發清盤令。潘與該公司其後向上訴庭申請暫緩執行該清盤令及要求加入新證據。上訴庭今（9日）頒下判詞，拒絕暫緩執行清盤令，但准許上訴方就加入新證據的申請存入文件並押後處理。

本上訴的申請人為潘蘇通及保萬國際有限公司，答辯人是中國銀行股份有限公司深圳市分行。據判詞指，本申請源於高院在去年5月就保萬國際頒發的清盤令。該清盤令則源於中銀與天津華鼎置業的借款協議，保萬及潘分別為該借款協議的擔保人。中銀最終向保萬追討逾6.9億元人民幣，由於沒有還款，中銀遂入稟要求保萬清盤，法庭最終於去年5月就保萬頒布清盤令。

是次申請則有關暫緩執行該清盤令及就相關的借款擔保協議，提出加入內地專家報告等新證據。法庭最終經考慮下認為並不合適於現階段頒發暫緩令。至於加入新證據方面，法庭則決定先讓申請方存入相關文件再作考慮。

案件編號：CACV246,247/2023