擬禁商舖揚聲器叫賣　放寬節慶噪音規限　環署諮詢公眾2個月

店舖長年叫賣聲浪過大令人不勝其煩，環境保護署建議修訂《噪音管制條例》，加強管制店舖及商販使用揚聲器作叫賣，並建議放寬節日慶祝活動的噪音規限，令慶祝活動可於晚上11時後進行。有關修訂建議現正進行為2個月的公眾諮詢，至10月8日結束。當局預計最快於明年向立法會提交修訂條例草案，目標是在2025年初實施有關修訂。

環保署今日(9日)發表的諮詢文件指，近年店舖之間為生意競爭而在公眾地方不斷調高揚聲器的音量叫賣，聲音滋擾到附近居民，尤其在荃灣、深水埗、元朗及旺角一帶，建議立法禁止於公眾地方或附近範圍使用揚聲器進行叫賣，相信此舉能直接及更有效管制相關噪音。真人叫喊形式的叫賣則繼續以現時條例管制。

該署又指出，市民普遍接受節日慶祝活動，包括音樂、曲藝及歌唱表演所產生的音量，以更能享受節日氣氛，而活動較短暫，影響屬暫時性，因此建議放寬指定節日公眾娛樂活動的噪音規限，令慶祝活動可於晚上11時後適當地進行，至凌晨1時，期間噪音水平不可高於背景噪音水平10分貝。

另外，環保署打算引入定額罰款機制及提高條例的罰則，期望提升執法效率及處理噪音問題，亦增加法例的阻嚇力。諮詢文件又建議，加入條文授權執法人員可書面要求市民，提供與噪音個案相關的資料協助執法，提高調查、執法效率及增加阻嚇性。

署方表示，市民大眾日益關注家居噪音及店舖叫賣引起的噪音問題，而政府在去年《施政報告》中已提出規管使用揚聲器作叫賣及設立定額罰款機制，藉此更有效控制及改善相關噪音的滋擾問題。而公眾人士可於諮詢期內以以書面形式向環保署提交意見，環保署稱稍後亦會舉辦公眾諮詢論壇。