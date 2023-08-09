大學聯招取錄逾1.6萬人　學友社：勿對成績覆核結果抱過高期望

今年有16,149人獲得8間資助大學、都會大學聯招取錄，獲聯招學士課程取錄的同學須於明日(10日)下午5時前繳交5,000港元留位費，並於指定時段內到被取錄的院校完成註冊手續。文憑試成績覆核結果將於下周三(16日)公布，學友社提醒，以往成績覆核能成功提升成績等級的機會率不太高，建議正等待結果的學生切勿抱過高期望，若在聯招正式遴選中獲取錄，應先接納取錄資格。

學友社解釋指，如學生現時放棄正式遴選結果，而屆時又未獲提升文憑試等級，其能再獲聯招學位的機會便很渺茫。另外，學友社建議學生在作出聯招學士及其他自資課程的選擇時，勿過份着眼於院校名氣及學費資助等因素，應以自身興趣及志向為先。

早前已報讀其他自資課程並繳交留位費的同學，如符合指定條件，可於後日(11日)中午前向有關院校申請退款。另外，若於正式遴選後仍有學額空缺，有關的學額空缺或會撥作補選，只有從未獲取錄資格的申請人方會在補選中獲考慮。學友社放榜輔導熱線截至今午4時共接獲45宗求助個案，當中44%為聯招課程、18%為非聯招自資副學位課程及16%為成績覆核。