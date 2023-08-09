李國章蟬聯樓王　陳克勤增持深圳單位出租　一半有高球會會籍

行政會議成員的年度利益申報今日（9日）更新，16個非官守成員均持有物業，其中李國章最多，共有33個物業，除物業外還有不少車位用作出租；而陳克勤就在深圳新添一間用作出租的物業。另外，申報顯示現時有8名行政會議非官守成員擁有香港高爾夫球會會籍。

根據申報內容，李國章為行會非官守成員之中持有最多物業的成員，單是出租物業已有29個，自用的物業則有3個，其中2個自用物業位於英國，同時有1間位於中西區作重建用途的物業。除物業外，李亦以董事方式持有一幢酒店；也有16個車位、1個電單車位用作出租用途。

陳克勤去年申報在港擁有一個自住物業，為行會成員中持有最少物業的成員，今年則在深圳新添一間用作出租的物業。葉劉淑儀於2016年申報一間名為「Order of Pegasus Limited」的海外註冊公司，但在今年申報則未見此公司。

至於早前報道指，已有近半行政會議非官守成員擁有香港高爾夫球會會籍，包括行會召集人葉劉淑儀，成員任志剛、湯家驊、林健鋒及劉業強，梁高美懿、鄭慕智則於去年補申報，今年申報有高球會會籍的成員新添陳清霞一人，因此現時共有8名行政會議非官守成員擁有香港高爾夫球會會籍，達到非官守成員的一半。