漏夜偷渡出境與4人同被捕　港漢另涉洗黑錢案禁離境

一名涉及澳門2017年一宗清洗黑錢案的59歲香港男子，昨日(8日)晚上借助人蛇集團偷渡離境時，與另外兩名內地偷渡客一同被截獲；另有一名內地男子及澳門女子分別被捕，他們涉嫌受僱人蛇集團及協助他人偷渡離境。澳門執法部門今日(9日)表示，涉案港漢姓鄧，報稱無業，他目前已被禁止離境。

被捕的兩名人蛇集團成員承認犯案，並指每協助1人偷渡可獲2,000元人民幣報酬，2人分別為姓吳內地男子(46歲)，報稱農夫，他被控「犯罪集團」及「協助非法出入境及非法逗留」；姓陳澳門女子(38歲)，賭場公關，被控「收留非法入境及非法逗留人士」及「為賭博之高利貸」。至於人蛇方面，除涉案港男外，餘下兩名內地男偷渡客分別姓榮(38歲)，報稱無業，為非法再入境者；及姓姜(35歲)，報稱裝修技工，為非法入境者。

案情指，澳門執法人員昨晚根據線報，發現上述內地農民，帶同兩名內地偷渡客在路環黑沙會合，至於該名港男則由另一澳門女賭場公關接載前往會合點，其後女嫌疑人駕車離開其後被捕，餘下4名男子則匿藏在黑沙山邊及石灘附近被當場截獲。