兩笨賊闖大埔逸雅苑爆竊被「天眼」踢爆　保安登樓嚇退

見疑即報！大埔有網民昨日(9日)家中險被爆竊，並拍下兩賊匪容貌，其後在社交媒體上載多條「天眼」拍下賊匪犯案過程的短片，該網民更呼籲市民在家居門外裝上「天眼」，防止罪案發生。

據報事發地點在大埔逸雅苑一樓層，片段顯示時間在昨日下午3時52分，片首見兩名蓄短髮，孭背囊的男子，在走廊外徘徊，兩賊疑似選擇爆竊目標，更在單位外側耳傾聽內裏的動靜，最終選擇樓主對面單位下手，兩人分工仔細，一人不停在防煙門與目標單位來回，負責把風；另一人則用工具爆開鐵閘，過程僅花了10分鐘。

其後，一名賊人再用工具圖開啟木門，惟未成功被「卡關」，他走向防煙門向同黨求助；此時，貼文者的醒目媽媽見狀，立即通知大廈保安，一名保安員於下午4時38分登至事發樓層，兩賊聞腳步聲隨即匿藏在防煙門後面，更透過防煙門的玻璃窗監視保安員，保安員發現防煙門有異，上前推門查看，發現兩名可疑男子沿樓梯竄逃而去，保安員大聲喝斥追截，影片於此結束。據報保安員就事件報案，執法人員到場調查，惟未有發現可疑人士。