威院2019年成立心臟跨部門團隊　減省流程決定重症冠心病人治療方案

重症冠心病病人往往命懸一線，救治分秒必爭，惟治療方法有不同，威爾斯親王醫院於2019年起成立重症冠心病多元治療團隊(HEART Team)，由跨專科共同合作，包括心臟內科與心臟外科等不同部門每周開會就病人情況溝通，冀盡快找出最適合患者的治療方案，令病人盡快康復。團隊至今服務逾500名重症冠心病病人，相關患者的整體住院日數由平均16天減至10天，減少近三分之一；團隊今年獲頒醫院管理局傑出團隊獎。

重症冠心病多元治療團隊主治重症冠心病病人，即主幹或三條冠狀血管阻塞，身體狀況已好差，需透過「通波仔」、「搭橋」或藥物治療恢復心臟血液供應。心臟內科與心臟外科醫生每周開會共同研究病人治療方案。兩科醫生其後會與病人家屬會面，解釋兩種手術的優點和風險。

去年農曆年三十晚，年近80歲的蔡伯伯在家準備團年飯，突然胸口劇痛，他到急症室後更心臟停頓，以電擊搶救後，始回復微弱心跳。院方為他做檢查後發現，其血管造影反映3條冠狀血管嚴重阻塞。由於情況嚴峻，團隊決定先為他通波仔，局部打通血管，以維持生命。團隊其後開會商討，認為蔡伯伯的情況需要完成「搭橋」手術方可徹底康復，兩周後病人出院與家人度元宵，「食到最甜的湯圓」。

威爾斯親王醫院外科顧問醫生郭慧婷解釋，以往未成立跨團隊合作，重症冠心病病人確診後，需先做心導管檢查，醫生根據情況安排通波仔或搭橋。若選擇搭橋手術，醫生需要撰寫轉介信予心臟外科醫生，萬一外科醫生認為病人情況不適合開刀，病人或要覆檢及經歷多次轉介，「可能要發還重審，來來回回數次先決定到病人到底做哪種手術。」團隊為簡化流程及書信往來時間，決定成立跨團隊合作，每周開會討論病例，節省不少行政程序，令病人可盡快得到治療。

威院內科及藥物治療科副顧問醫生池偉健指出，醫院每年有逾千人確診冠心病，當中逾百人屬於重症冠心病。近年意識到人口老化問題嚴重，冠心病患者有增加趨勢，醫院愈來愈繁忙，預料服務需求會愈來愈大。幸好成立跨專科團隊後，有助加快治療成效，其中患者需要等候逾年方接受治療的比率由12.2%減至7.3%、30日因心血管疾病死亡率由4%減至2.4%；預約手術輪候時間亦由160天縮短至84天。