上門助長者整電力裝置　中電稱兩年惠及逾400戶

換燈膽、整電線等家居維修對普通人或許很簡單，但部分長者可能已經沒能力處理。中華電力聯同6個地區的民政組織合作，免費上門協助長者檢查和維修家居電力裝置。有受惠者說維修後終於能有個「安樂窩」。電力公司則指，兩年來已惠及逾400戶長者或家庭，並期望能擴大服務範圍至其他地區。

「我和先生自80年代搬進此單位，從未曾由註冊電工進行過任何家居維修，一直都是由我先生更換家中的燈泡和電線，但自從他身體變差，我們已沒有辦法再自行修理家中壞掉的燈泡和電線。」82歲的林鶴珍婆婆住在荃灣的舊樓單位，家中電線外露，天花板的燈泡懸垂於半空中，門鈴亦損壞，生活質素受損。

中電義工日前與荃灣關愛隊成員等家訪林婆婆，發現家中出現眾多電力裝置的問題，隨即為林婆婆修理門鈴和更換燈泡，還為其安裝感應燈，改善家居照明。林婆婆表示，中電及關愛隊的幫忙後，她終於能有個安全舒適的家。

中電今年撥款100萬港元，推出「長者家居電力安全計劃」，為長者免費提供固定家居電力裝置檢查和維修，以及家居電力安全的知識，並與地區民政事務處及關愛隊合作，找出更多有需要的長者。中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，很高興能運用電能專業知識和技術幫助有需要的人，未來會繼續和各區民政事務處合作，將計劃推廣至其他地區，讓更多長者受惠。

計劃去年率先在深水埗區及元朗區進行，為共約100戶長者進行家居電力安全檢查及維修，今年則與地區民政事務處合作，將計劃推展至荃灣、北區、黃大仙及九龍城區，為超過300戶家庭免費進行家居電力安全檢查、維修和分享家居電力安全的知識。