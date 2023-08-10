城大4學者獲研資局撥款資助研究　金額達2860萬元

香港城市大學公布，該校4位學者獲香港研究資助局批出2023/24年「高級研究學者計劃」及「研究學者計劃」資助，金額高達2,860萬港元。

獲高級研究學者計劃資助的學者包括神經科學系賀菊方、材料科學及工程學系Andrey L. Rogach及支春義，而生物醫學工程學系于欣格則獲研究學者計劃資助。賀菊方研究大腦前額皮質的前扣帶迴皮層，該區域是認知中心，以直接或間接途徑整合與調節整個大腦的活動。他預測前額葉皮層會對聽覺皮層及顳葉內側的內嗅皮層起調節作用，其研究將擴展醫學界對學習及記憶的理解，開發治療腦部疾病的潛在藥物。Rogach的研究領域是實際光電應用，探索提升低帶隙半導體納米晶性能的方法與機制，這種納米晶在近紅外及中紅外範圍內具有窄帶間或帶內的光激過渡。他計劃透過與等離激元金屬陣列的相互作用來達致研究目標。

支春義主要研究用於發展可再生能源及高效運行電網的大型儲能系統，及達致高標準的電池安全性能，及相對較低的能量密度，尤其是鋅電池，而其研究計劃是要「將鋅電池轉變為貧水準固態系統」。另外，于欣格的研究是從觸覺與嗅覺信息的感知及反饋方面，促進未來人與機械人的智能互動，他正開發一種智能人機介面，配有輕薄、柔軟、無線與可穿戴的智能傳感及反饋系統。

研資局在本年度為每個計劃批出10項資助撥款，獲高級研究學者計劃或研究學者計劃資助的學者，將於60個月內分別獲資助約780萬及520萬港元。