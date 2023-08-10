北都無藍圖得個講字　倡多解說加快推展

港府近年力推「北部都會區」，期望能成為宜居宜業宜遊、以創科產業為重心的都會，亦加強與深圳的合作。不過，都會區的規劃至今未見實質進展。立法會主席梁君彥早前亦指北都規劃「冇實際嘢，得個講係唔得嘅」，期望當局多向大眾解說，並且加快推進發展大計。

上屆政府於2021年《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，範圍包括天水圍、元朗及粉嶺/上水等已發展成熟的新市鎮，以及鄰近的洪水橋/厦村、古洞北、文錦渡等地區。梁君彥表示，北都已經討論兩年多，但具體發展存疑，而且規劃「唔係好多人知」，而北部都會區在某一些地方已經有開發，有些可以開發，有些未開發，還要研究如何配套，令人安居樂業。

梁舉例，若要發展新田科技城附近河套區，要吸引企業，便需要安排員工住宿，亦要準備好醫院、學校等設施，令員工不單止在區內工作，亦有康樂設施等予員工及其家人享用。他建議政府提供藍圖，具體說明北都的規劃發展，例如透過影片等解說，令市民相信港府推動北部都會區的目標。

身兼北部都會區諮詢委員會委員的議員劉國勳亦說，洪水橋至厦村範圍雖規劃較新田科技城完善，但市民對具體細節仍有疑問，當局的規劃介紹並不豐富全面。他建議港府應在明年河套區第一期的3座落成建築物中，加設規劃展示館。