港府低效辦事不力　過去3年僅收30公頃棕地

北部都會區發展涉及約千公頃棕地，奈何港府收地工作龜速。就當局目標是未來4年內回收200公頃棕地，惟過去3年內，當局僅回收及清理30公頃位於新發展區內的棕地，成效受盡質疑。

新界現時約有1,600公頃的棕地，當中約60%，即約960公頃位處北都區內。據立法會發展事務委員會今年4月文件披露，過去3年回收的30公頃棕地，僅佔北部區棕地整體面積約3%。但當局已豪言指，由今年至2026年內，預料可再回收約200公頃的棕地，長遠而言仍以回收合共超過1,000公頃的棕地為目標，作為高密度房屋及其他發展之用。

當局在文件中另交代，收棕地發展時，亦會向原有棕地作業者提供方案以助維持生計。截至今年3月底，過去3年多共協助21個業務經營者就重置土地取得規劃許可，包括物流、汽車維修、製木廠及建造業等的經營者，涉及約20.5公頃的遷置用地。然而，當局未有提出更具體措施，在有限資源下「提速」加快收地進度。

收地進展難達標，有環團早前研究更發現，棕地回收速度遠不及非法開墾的速度。單計港府公布北部都會區發展策略以來，區內年增38公頃違規開墾的棕地，面積幾乎等於兩個維多利亞公園。環團指，違法棕地作業已破壞原有生態，要求當局須盡快訂定棕地政策，並嚴厲執法懲罰非法棕地持有人。