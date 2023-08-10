東方日報A1：政商鄉黑謀自肥　北都須透明批地

北部都會區發展淪為政商鄉黑吸血商機，其中新田科技城的公眾諮詢期已於上周六（5日）結束，香港園境師學會和建築師學會等7個專業學會，昨就早前提交的意見向公眾解說，表明支持新田科技城發展計劃。不過，多個學會均強調批地要公開透明；而科技城規模雖然龐大，但其內容卻模糊不清，未有列明創新科技用途的一般發展參數，交通配套亦令人擔憂。有學會粗略估算，科技城的平均地積比約3.6，擔心密度過高；加上科技城300公頃土地用途單一，「睇唔到點促進（香港）成為國際上有代表性嘅I&T（創科）城市！」

政府於2021年起計劃打造新田科技城，早前公布部分土地或以直接批地方式批出，惹起社會熱議。7個專業學會，包括香港建築師學會、香港建築文物保護師學會、香港工程師學會、香港園境師學會、香港規劃師學會、香港測量師學會、香港城市設計學會發出聯合意見，認為有需要採取彈性和靈活的批地方式，政府應該制訂公開透明、具原則性的產業及批地政策，以及適當的行政審批措施等，確保日後發展不會偏離規劃原意和構成嚴重負面影響。

他們又建議發展局應與其他相關政策局緊密合作，為創新科技園區作詳細規劃及制訂發展時間表，借鏡鄰近地區同類創科發展區的做法，推行適當的土地政策，確保地價合理。

多個學會均對生態補償及濕地影響表示關注，香港規劃師學會前會長李建華說，政府應帶頭積極管理濕地及魚塘，因現時公眾仍未清楚如何生態補償和管理濕地及魚塘。發展計劃對雀鳥造成光學影響，他促請政府解釋如何保留土地上候鳥的飛行路線；至於現有魚塘亦需小心處理地理分界，不可隨便劃線，他期望當局能闡明更多細節，包括發展規模和設計指引。

香港園境師學會會長陳元敬指出，暫未知科技城會令多少物種受影響，希望可以「gather（召集）專家一齊傾」，建議當局先整合及調查現有環境及生態資源等，以了解發展帶來的實質影響。他相信政府不會為發展而「全部剷平」，但擔心部分物種生境受破壞後或消失，未必能補償，甚至需要「先補償後發展」，促政府提交補償方案的具體建議和時間表。

而香港城市設計學會理事張凱科則認為，以科技園300公頃土地發展逾700萬平方米建築面積，其中65%為樓宇發展的粗略估算，科技園平均地積比為3.6，整體建築物高度幾乎是市區的一半。他質疑會否太多、密度過高；又憂慮科技城交通不便，已知計劃包含建設兩個港鐵站，「但並唔係好直接喺科技城上高」，建議政府考慮將「鐵路加物業」的發展模式重現在科技城。

發展局指感謝7個專業學會就新田科技城的發展提出建議，政府在繼續推進新田科技城項目的時候，會考慮所有收到的意見。

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