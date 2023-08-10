深圳擬羅湖口岸實施「常旅客」　黃國：暫無條件實施須升級硬件

本港自年初與內地全面通關後，北上港人有增無減，當中最多人使用羅湖口岸過關，由1月8日至8月7日，羅湖通關量達2,300萬人次。深圳市口岸辦主任王剛接受訪時指，羅湖口岸擬實施「常旅客」計劃，學生、商務人士、其他科技人員等特定人群，只要事先登記後過關將更便捷，惟暫未公布具體安排。議員黃國今日(10日)在電台節目稱，相關措施與硬件有關，暫未有條件實施，要待重建或改造口岸設施才能實行，即幾年後的新皇崗口岸或改造羅湖後才能應用。

王剛指，羅湖口岸通關量居首，其次是福田口岸的2,100萬人次，之後是深圳灣、西九龍、蓮塘、福田和文錦渡口岸。但他同時指出，羅湖口岸通關量增長不及其他口岸快，特別是蓮塘、福田和西九龍。由於羅湖口岸建成時間早，設施相對殘舊，當局準備改造口岸，提升通關設施和查驗條件。至於改造中的皇崗口岸在2026年投入使用，新大樓建成後會在「一地兩檢」基礎上實行「一次通關、一次查驗」方式，屆時香港落馬洲管制站可取消，香港將能按規劃在原管制站區域建設科技園區。

在香港，議員黃國就指，據他了解，政府將在河套區內的港深科技合作區中，應用登記資料及認證，可以通過的措施，屆時無須處理過關手續。他認為此技術可行，希望將來可在各口岸採用。而蓮塘口岸或可先採用「合作查驗、一次放行」，類似澳門橫琴的模式，也就是使用一個證件，只須排一次隊、插一次卡便可過通，整個過程僅須十多秒。