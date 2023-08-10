競委會審視外賣平台公眾意見　正調查魚市場涉合謀定價

競爭事務委員會早前指，「Foodpanda」及「Deliveroo戶戶送」與合作餐廳訂立的部分協議，可能違反《競爭條例》。兩大外賣平台承諾修訂條款，容許餐廳與新進或小型外賣平台合作、刪除價格限制條文，競委會指建議的承諾能釋除疑慮，擬接受承諾，早前諮詢公眾。競委會主席陳家殷今日(10日)表示，有關的公眾諮詢完結，收到的意見多及廣泛，正陸續審視，會適時交代。

陳家殷稱，國家市場監督管理總局早前向內地主要外賣平台作出大額行政處罰，相信不同地方的商戶都意識到競爭條例。此外，跨部門早前聯合打擊香港仔魚類批發市場的非法活動，包括涉嫌「合謀定價」等，陳指先後兩次行動中有收集文件及資料，亦有按條例權力發出通知書，要求涉嫌違反《競爭條例》人士提交資料，調查工作仍在進行中。他又表示，樂見有報道指事後魚市場價格有改善。

另外，競委會聯同港大經管學院，一連兩日舉辦競爭法執法機構與學術界高峰會，來自亞太區12個地區的執法機構高級官員及學術界參與。陳表示，目標是吸取區內競爭法執法機構經驗，善用學術界的專業知識，以及強化各執法機構間的聯繫，冀透過促進跨境交流及協作，加強在區內推動執法及協助制訂競爭政策的角色。