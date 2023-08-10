啟德郵輪碼頭擬重新定位　業界倡引入文創元素打造「迷你香港」

啟德郵輪碼頭的交通配套為人詬病，政府日前推行多項措施加強接駁。不過，有碼頭商戶關注相關措施只屬短期疏導，應付郵輪旅客需求，建議將免費接駁巴士恒常化，便利本地市民和遊客到訪，同時檢討碼頭定位，引入本地文創元素，將碼頭定位為「迷你香港」。

香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈今日(10日)在一個電台節目表示，相關接駁措施可以短期疏導、應付郵輪旅客的需求，她建議日後即使未有郵輪泊岸，亦考慮將免費接駁穿梭巴士配套恒常化，便利本地市民和在市區的遊客到訪，提高碼頭設施使用率。

同時為碼頭商戶之一的楊稱，郵輪碼頭商舖位置的指示較混亂，日後需要改善。對於政府表示將檢討郵輪碼頭定位，她說碼頭旁邊的啟德跑道公園在疫情之前為寵物共享公園，有一定人流，亦帶動碼頭餐飲生意，但疫情期間碼頭用作臨時防疫用途，社區隔離設施至今仍然閒置，盼當局盡快檢討。她指，很多郵輪外國旅客對外國品牌興趣不大，相信免稅店並非碼頭的定位，建議將本地文創元素引入碼頭，認為大部分旅客來港希望購買本地產品，建議將碼頭定位為「迷你香港」，讓旅客一落船便可感受到香港不同地區的特色。