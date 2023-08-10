警員認危駕等3罪否認妨礙司法公正　排期至明年4月開審

警員於去年5月休班期間在長沙灣駕駛Tesla電動車時撞傷途人，再猛撼麵包店鐵閘。他事後未能通過酒精呼氣測試，以酒後駕駛罪被拘捕，被落案起訴危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害等3罪，及後他被加控意圖妨礙司法公正罪，指他誘使被撞人士不要報案等。案件今早（10日）於區院提訊，辯方表明除否認意圖妨礙司法公正罪外，會承認其餘3罪。法官把案件排期至明年4月16日開審，預計審訊兩天。

27歲被告何家榮，報稱警員。他原被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、在血液中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車，及使用殘缺車輛3罪。控罪指他於2022年5月28日在元州街與昌華街交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳啟發身體受嚴重傷害；於同日同地駕駛同一車輛，而在其血液中的酒精比例是100毫升血液中有不少於182毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度；及該私家車的玻璃及透明物料不符合規定，即該車擋風玻璃及兩側車窗玻璃貼上有色薄膜以減低玻璃的透光度。辯方表明被告會承認該3項控罪。

被告其後被加控一項作出多於一項意圖防礙司法公正行為罪。控罪指他於上述的同日同地，意圖妨礙司法公正而作出多於一項有妨礙司法公正傾向的行為，即慫恿和誘使該陳啟發不向警方報告一宗交通意外、被告為該交通意外的司機及陳在該意外中受傷。辯方表明被告否認該控罪，控方指會傳召3名證人，包括兩名執法人員。

案件編號：DCCC 298/2023