荃灣關愛隊設首個辦事處　3月內已完成KPI　 盼政府增資源

為支援地區工作，政府在去年施政報告中提出在18區設立「地區服務及關愛隊伍」，推展關愛活動，並以南區和荃灣為試點率先實行。荃灣區汀深關愛隊的辦事處今日（10日）開幕，為荃灣區關愛隊內首個辦事處。該關愛隊隊長透露，成立約3個月已完成部分積效指標（KPI），並服務逾千人。

政府在進行關隊招標時，有就為各團體訂立KPI，以確保關愛隊服務質素。汀深關愛隊的服務範圍主要以私人屋苑和村屋為主，而該關愛隊的KPI列明，生效協議3個月內，要服務不少於約90%的小區居民，汀深關愛隊隊長何毅強表示，已經完成要求，並有額外進行其他服務，惟他坦言政府目前資助遠遠不夠，希望「可以有機會就撥多啲資源」。他又透露自已籌集的資金尚算理想。

事實上，不少地區團體均批評關愛隊資源太少，現時政府每兩年只會資助小隊80萬到120萬港元，其餘則要考驗關愛隊的籌款能力。

雖然面對資源不足，但該關愛隊副隊長鄭捷彬表示，汀深關愛隊5月份至今服務人次已達約1000人，未來亦有新的服務，例如下月15日帶居民參觀立法會等。