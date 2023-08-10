訛稱國安處人員涉串謀詐騙　2男警及1男再申押後提訊

2名警務人員及1名退休人士涉嫌串謀詐騙，訛稱為香港警務處國家安全處人員及收到內地部門消息，向一名男子指稱他涉嫌詐騙及將被調查。事後3人分別被控串謀欺詐及假冒公職人員罪，案件今早(10日）在區域法院再提訊。首兩名被告表示剛商議好聯合答辯協議，需時與控方商討控罪處理方式，餘下的被告則稱要再諮詢法律意見。法官決定把案件押後至10月3日再提訊，各被告續准保釋外出。法官指是次已是第5次提訊，希望下次提訊時案件會有進展。

3名被告為李雪輝(58歲、退休人士)，及均報稱為公務員的鄧栩洋(30歲)和莊港偉(46歲)。3人被控於2022年3月27日至2022年4月1日期間，在香港一同串謀詐騙張田同交出款項，以結清深圳南玻浮法玻璃公司與中科創新產業投資有限公司之間的交易，即3名被告向該張田同虛假地表示，他們是國安處人員、國安處收到廣東省國安處的消息，關於針對該張田同的詐騙指稱，以及國安處所收到的消息如經發現屬實，會對該張田同展開調查。李雪輝另被控於2022年4月1日，在中環麥當勞道7號至9號豪華閣某室假冒公職人員，即國安處人員。

近年，警員淪為詐騙案主謀或幫兇的例子屢見不鮮。2019年，一名高級警員以母親需錢醫病為由，涉嫌詐騙6名於駐守深水埗分區巡邏小隊期間認識的同袍，10筆共逾8.3萬港元的貸款。2021年初，1名前警長因向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社隱瞞負債，騙取45萬港元貸款，以及投注外圍馬被定罪，至同年11月遭革職。

案件編號：DCCC 1018/2022