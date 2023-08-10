區議會選舉年底舉行　廉署辦法例簡介會宣傳防貪

2023年區議會選舉將於今年12月10日舉行，選舉提名期由10月17日開始。根據《2023年區議會(修訂)條例》，區議會選舉的地區委員會界別及區議會地方選區的議席將由選舉產生，地區委員會界別是重塑區議會後的全新安排，由「地區撲滅罪行委員會」、「地區防火委員會」和「分區委員會」(統稱「三會」)委員組成。因應最新選舉安排，廉政公署為「三會」安排多場法例簡介會。

廉政公署廉潔選舉事務統籌李婉芝表示，廉署8月初起推出全方位廉潔選舉宣傳教育策略，結合執法及預防，三管齊下，確保選舉公平、公開和誠實地進行，防止舞弊及非法行為出現。廉署已開展一系列以「守法規 重廉潔」為主題的教育及宣傳項目，加強選舉持份者，包括候選人、助選人士及選民對法例的認識，以及呼籲市民大眾與廉署共同維護廉潔選舉文化，包括出席全港18區超過100場「三會」會議，講解《選舉(舞弊及非法行為)條例》的規定，亦會為政黨及政治團體安排法例簡介會，提醒有意參選人士和助選人員進行選舉工程時須留意的地方。

此外，廉署會在各區舉辦快閃宣傳活動，透過互動遊戲向市民宣傳廉潔選舉信息，又會製作全新教育短片，於不同平台播放。廉署亦為為候選人、助選人員及選民度身訂造參考資料，包括「選舉資料冊」、「選民須知」、「選舉備忘」、「候選人填寫選舉申報書須知」及以「三會」委員為對象的宣傳單張。