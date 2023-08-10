新冠變異株EG.5傳播力快　專家：二價疫苗仍有保護力及防重症

世界衞生組織昨日（9日）宣布將正在美國、中國等地傳播的新冠病毒變異株EG.5列為需要留意的變種。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，在短短4個星期內，全球EG.5個案由約7.6%上升至17.4%，因此估計其傳播力較其他XBB變異株為快，但他相信現行二價疫苗仍有保護力及預防重症的效用。不過，世衞總幹事譚德塞指出，從現有證據顯示，與其他變異株相比，EG.5變異株預料不會對公共衞生構成更大的風險。

譚德塞表示，新冠病毒出現更危險變種的風險依然存在，有可能導致病例和死亡人數突然增加，所以世衞正追蹤數個變異株，包括把EG.5列為「須留意變異株」。曾祈殷表示，EG.5屬Omicron變異株下的其中1個成員，直至本月7日，全球有超過50個國家和地區受影響。他又引述世衞公布指，EG.5較活躍的地區包括歐洲、美國及西太平洋地區，香港也有個案，故應密切留意臨床上，感染EG.5與其他變異株的感染個案的分別，以及其引發的嚴重及死亡個案會否增加。呼吸系統科專科醫生梁子超則建議，在秋季前本港應盡量就最新的疫苗研發及供應情況，更新市民就疫苗接種的建議，尤其高危群組，有可能仍需要每年接種1至2次新冠疫苗。

EG.5變異株屬變異病毒Omicron的亞型。根據美國疾病控制及預防中心（CDC）本月5日公布的數據，美國所有新病毒確診個案中，EG.5變異株佔比已從上月22日的大約12%增至17%，成為國內最主要的流行變異株，超越了「XBB」變異株。目前其他國家也都陸續通報驗出EG.5變異株，包括在加拿大，EG.5的個案佔比多達36%；而英國每7個確診個案中約有1個是EG.5。