翹英教育何文田廣場補習中心被指欠租　遭領展入稟追討及索償

全港有5間補習中心的翹英教育(Brilliant Education)於上月底突然在補習中心貼出告示，稱全線結業。多名家長早前已繳付上萬港元學費但無法上堂，亦有教職員被拖欠強積金供款。而翹英位於何文田廣場的補習中心，於昨日（9日）亦被作為業主的領展入稟高院，指該校自今年2月起欠租，要求對方交吉舖位，並追討欠租及差餉等雜費逾188.4萬港元，並要求翹英作出賠償。司法機構暫未排期處理案件。

原告是領展物業有限公司，被告是原本租用舖位的樂之優兒（何文田）有限公司，及其董事彭芷彤。據入稟狀指樂之優兒以「翹英教育」之名在涉案的何文田廣場地下11號舖經營教育中心。原告指與樂之優兒在2019年5月簽訂5年租約，首3年的月租為21萬港元，其後兩年的月租則為24萬港元，對方亦須支付差餉及服務費等雜費，彭則作為租約的擔保人，並要確保準時交租。原告指自今年2月起被告便一直欠租，截至上月底共欠租6個月，且欠交差餉等雜費。原告於今年7月28日向被告發信要求對方支付欠租等並要於3日內將舖位交吉但不果。原告遂入稟法院，要求法庭頒令對方支付截至上月底的欠租及雜費共188.4萬港元、將舖位交吉，並賠償原告在交吉舖位前之損失。

據資料顯示，翹英教育在上月29日突然在5間學校貼出告示，指該教育中心全線結業。但於上周六(5日)，其位於康怡廣場的分校突然重開復課。教育局早前則表示，沒有收到有關學校結束營辦或重開的通知，局方正就翹英教育涉嫌違反《教育條例》一事，按機制嚴肅跟進，亦會與相關執法機構緊密聯絡。根據局方紀錄，翹英教育何文田校址是樂之優兒教育中心(何文田)，是按《教育條例》註冊提供非正規課程的私立學校。

案件編號：HCA 1265/2023