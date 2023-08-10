涉隱瞞利益衝突騙取有線寬頻安裝訂單　4人遭廉署起訴盜竊罪

廉署昨日(9日)落案起訴1名電訊商助理經理及另外3名人士，控告他們涉嫌隱瞞助理經理在一間承辦商的利益，以取得該電訊商數份光纖安裝服務訂單，總值約18萬港元，各被告已獲准保釋，明日(11日)在西九龍裁判法院答辯。

被告為43歲的陳俊健，是有線寬頻通訊有限公司(有線寬頻)技術支援服務部助理經理；其女朋友霍琬其，44歲；其朋友盧樂熙，43歲，諾建工程有限公司(諾建工程)唯一董事兼股東；及陳孝樑，35歲，是有線寬頻一間承辦商的技術員；同被控3項以欺騙手段取得金錢利益罪名，違反《盜竊罪條例》。

案情透露，案發時陳俊健為有線寬頻技術支援服務部助理經理，負責監督及評估為客戶進行網絡安裝及維修工程的承辦商的服務質素，以及向公司建議委聘承辦商。有線寬頻的政策訂明，所有僱員需避免實際或潛在利益衝突，並需向管理層書面申報利益衝突。4名被告涉嫌於2022年5月至8月期間，向有線寬頻隱瞞陳俊健為諾建工程的實益擁有人及經營者，不誠實地為諾建工程取得賺取報酬的機會，涉及3個住宅屋苑的3份光纖安裝服務訂單。廉署早前展開調查，發現有線寬頻按陳俊健建議，委聘諾建工程為其光纖安裝工程承辦商。

廉署調查發現陳俊健涉嫌於2021年指示其友人盧樂熙成立諾建工程，以承接有線寬頻的網絡工程，並開設公司銀行戶口。過程中陳俊健女朋友曾協助安排成立公司的文件及開設銀行戶口。由陳俊健填寫及盧樂熙簽署的供應商登記表格顯示，盧申報為諾建工程唯一董事兼股東，而且沒有透露陳俊健在該公司的實際權益。調查又發現，有線寬頻另一間承辦商的技術員陳孝樑涉嫌依照陳俊健指示，以諾建工程名義向有線寬頻提交3份報價單，並最終獲判授上述3份光纖安裝服務訂單，總值約18萬港元。