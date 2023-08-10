劏房房東向租戶濫收水費　違反《水務設施規例》判罰2000元

水務署今日(10日)表示，去年12月接獲投訴，新界葵涌華星街有一劏房租戶涉濫收水費。署方經調查及搜集證據後，指該租戶違反《水務設施規例》第47條，並對他提出檢控。案件今日在西九龍裁判法院開庭，被告認兩項控罪，分別罰款1,000港元，共被判處罰款2,000港元。

當局表示，一直針對濫收劏房租戶水費的非法行為，作出主動巡查及提出檢控，自首宗案件於2022年6月定罪以來，本案為第9宗定罪的同類案件，罰款金額介乎1,000至5,000港元。另提醒，經修訂的《規例》第47條規定，供水帳戶的註冊用戶(通常為業主或房東)只可向其處所的佔用人(通常為租戶)收回繳交給水務署的水費。若註冊用戶向佔用人收取的費用超過此金額，即屬違法，最高可處罰款10,000元。

水務署發言人表示，政府以跨部門及多管齊下的方式，致力打擊有關違法行為，除加強跨部門聯合巡查和優化獨立水錶申請外，亦加強宣傳教育，以增加向劏房租戶濫收水費的阻嚇力。另外，為協助業主在分間單位安裝獨立水錶，已推出計劃並簡化程序。為鼓勵業主參與有關計劃，水務署會豁免在該計劃下每個獨立水錶的水費按金，亦會豁免提供水錶的費用。每個獨立水錶帳戶會有獨立水費單供繳交水費，以及每4個月首12立方米免費的用水量。