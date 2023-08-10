鄒家成自辯指即使《國安法》頒布　其「理念也不曾改變」

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今(10日)在西九龍法院(暫代高院)續審。被告之一、還押中的鄒家成續自辯。鄒直言，即使《港區國安法》頒布，他的理念也不曾改變。他又重申，覺得「35+」不可能，但為着「禮貌少少」，才不在選舉論壇中直接講出想法，而說機會非常低。

對於初選後抗爭派記者會中，岑敖暉談到否決財案，鄒說，相信岑的意思並非無差別否決，事實上，記者會後岑曾向他說「唔通政府掟幾千萬查警暴都投反對票咩」。雖然有發言者在答問題時提到「我哋」，但鄒稱，以他理解，答問環節中的言論僅代發言者個人意見，就他而言，如果政府在財案中沒回應五大訴求，他便會投反對票。而五大訴求中，要達成成立獨立調查委員會及雙普選這兩項訴求，政府就要撥款，鄒相信這筆撥款會反映在財案上。

不過鄒強調，他不是要求政府全部落實訴求，又謂「五大訴求 缺一不可」口號背後，指向的是一種鍥而不捨繼續爭取的精神，而非一步登天。另外，鄒表示，相信政府會用「DQ」等手段，阻止民主派取過半議席，故「35+」是不可能，而他自覺被當局取消資格的機會不低。控方盤問時，問他為何不在初選論壇中，直接指出他的想法，鄒回答稱，這是因為論壇由一班相信有機會達成「35+」的人舉辦，他為免「搞禍人哋個場」，所以「有禮貌少少」，僅說取得過半議席機會非常低。

案件編號：HCCC 69/2022