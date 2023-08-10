外傭匯款4萬元返鄉無到帳　揭雜貨店無牌提供服務　東主母女被捕

今年7月中旬，海關在社交平台留意到一篇由外傭僱主發出的貼文，指其外傭在大埔一間東南亞雜貨店匯出4萬港元後，款項並無匯入指定戶口，該店負責人亦無退回款項，懷疑受騙。海關即時作出跟進，並主動聯絡受害者了解詳情，其後得悉涉事店舖在處理匯款當日，並無持有有效的金錢服務經營者牌照。

海關於7月21日採取執法行動，以涉嫌「無牌經營金錢服務」拘捕該店一名44歲女東主，她亦是當日接收事主款項的負責人。在後續的跟進調查中，關員再發現該雜貨店以合夥人形式經營，並於今日(8月10日)再拘捕另一名19歲女東主。2名被捕人士是母女關係，他們已獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，外傭經常有需要匯款到家鄉，他們多數趁假期或平日空檔到就近的東南亞雜貨店，並以現金匯款。該些雜貨店雖然無相關牌照，仍會照樣收取外傭的現金及手續費，然後用電子方式操作外地的銀行戶口，或以人手將款項帶到外地，再存入銀行戶口。

根據紀錄，2023年截至今日，海關一共錄得19宗無牌經營金錢服務的案件，當中有3宗涉及東南亞雜貨店。海關提醒本港外傭，切勿光顧無牌金錢服務經營者，如有懷疑，可到海關網站查詢服務提供者的牌照狀況；外傭在匯款時，應該避免選擇「先付款，後匯款」的方案，建議即場、即時核實匯款到帳情況。