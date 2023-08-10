今年6月商品整體出口貨量跌14.7%　進口貨量減少逾15%

繼較早時發表今年6月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今日(10日)發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。今年6月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌14.7%及15.5%。

而今年上半年與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌18.7%及16.2%。經季節性調整的數字顯示，2023年第二季與對上一季比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌2.5%及2.0%。商品價格方面，今年6月與去年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.3%及3.9%。今年上半年與去年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.4%及3.8%。

今年6月與去年6月比較，輸往所有主要目的地的整體出口貨量均錄得跌幅，當中美國(-25.4%)、內地(-16.6%)、印度(-13.6%)、台灣(-12.8%)及越南(-4.7%)。輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升，當中印度(9.3%)、美國(5.0%)、越南(4.9%)、內地(4.2%)及台灣(1.9%)。 今年6月與去年同期相比，來自所有主要供應地的進口貨量均錄得跌幅：新加坡(-34.2%)、內地(-17.1%)、台灣(-16.3%)、日本(-7.5%)及美國(-3.1%)。同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：台灣(8.8%)、內地(5.2%)、新加坡(3.6%)、日本(2.6%)及美國(2.0%)。