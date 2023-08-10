大埔街市「大聲公」噪音滋擾多年　市民批政府修例慢半拍

行過街市，不時會聽見有攤檔使用大聲公吆喝叫賣，招攬生意。環境保護署近日建議修例，禁止商販在公眾地方使用揚聲器叫賣，又計劃引入定額罰款。有市民歡迎修例，認為可有效改善噪音滋擾問題；惟亦有人指街市揚聲器滋擾問題持續多年，對港府現時才修例直言做嘢「慢半拍」。

全港各區街市外，攤檔檔主擺放揚聲器叫賣的場面並不罕見。東網記者今日(10日)下午到位於大埔的街市觀察，發現有不少檔口在門外放置「大聲公」，循環播放預先錄好的叫賣錄音。其中有使用「大聲公」招攬生意的海味檔主羅太認為，「有揚聲器多人買啲」，好多客人會聽到聲音，知道價錢入店內購買。她對政府計劃修例感到失望，認為本港市道經濟已經夠差，若禁止使用揚聲器攬客，擔心生意會再跌一至兩成。

街坊藍小姐則指，平日經過街市已覺得好吵，認為攤檔使用揚聲器並不會增加購物意欲，對政府立法表示歡迎，惟亦覺得港府做法慢半拍，因街市噪音問題已經持續多年。市民葉生亦認為檔口使用「大聲公」做法好滋擾，認為嚴重影響附近民居，「住樓上個D無覺好訓」。他對港府修例做法直言「好過無」，期望能真正有效減低噪音滋擾問題。