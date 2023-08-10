政府今晤印尼駐港領事　對方澄清印傭來港收費架構不變

印尼政府早前推出印傭「零收費政策」，即僱主須承擔原本印傭自付費用，引起本港關注。勞工及福利局今日(10日)表示，當日已與署理印尼駐香港總領事會面，惟署理總領事在會上澄清，安排印傭來港工作的收費架構並無改變，並重申印尼人力仲介公會不能代表印尼政府，有關印傭來港就業的事宜，應一如既往繼續由印尼政府與香港特區政府進行商討。

孫玉菡表示，就印尼家庭傭工就業服務費用的議題，今日已與署理印尼駐香港總領事會面，重申港府立場，並表明為維持香港與印尼長期以來友好、互惠和密切的合作關係，印尼方面不應就輸出印傭的安排作出調整，導致增加香港僱主負擔或降低印傭來港就業機會；他重申，任何變動亦應該一視同仁，不應針對香港。

就印尼人力仲介公會上周向本港職業介紹所發出的信息，孫玉菡指，署理總領事在會上澄清安排印傭來港工作的收費架構並無改變，該印尼人力仲介公會亦不代表印尼政府，雙方政府的政策及規則維持不變。孫又指，政府會繼續與印尼駐香港總領事館保持溝通和合作，保障在港印傭及其僱主的利益，維持香港作為吸引外傭來港工作的地方，以及繼續積極與其他地方商討，包括孟加拉國和柬埔寨，拓展本港外傭來源地。