本地新冠病毒活躍度回落　防護中心籲市民應保持警覺

雖然本港新冠及流感疫情再無爆發迹象，但市民仍要提防病毒的傳播風險。衞生署衞生防護中心今日(10日)呼籲，市民應保持警覺預防新冠病毒及流感，另因應世界衞生組織最新宣布將新冠變種病毒株EG.5及其亞系列為「需留意變異株」，而本港首宗EG.5個案於截至4月22日的一周錄得，政府強調會一直密切監察新冠病毒在全球及本地的情況及評估風險。

中心發言人指，根據世衞資料，EG.5為XBB.1.9.2變異株的後代譜系。現有證據顯示，EG.5對全球造成的公共衞生風險為低，與XBB.1.16及其他現時流行的需留意變異株帶來的風險相若，至今並沒有報告顯示其致病嚴重程度出現變化。然而，由於EG.5的增長優勢及免疫逃逸特性，EG.5可能會導致感染個案上升，並於部分國家甚至全球成為主流變異株。

而在本港，根據中心的最新的監測數據，本地新冠病毒活躍度有所回落。於上月30日至上周六(5日)的一周，化驗所每天新增47至73宗確診個案；公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本的檢測確診比率為5.62%，對比上一周的6.68%有所下跌。而每周確診嚴重個案及經初步評估為死因與新冠有關的死亡個案為28宗，與上一周的37宗亦有降勢。而XBB及其亞系仍為本地的主流病毒株，佔有分析結果樣本多於95%，而EG.5佔約5.3%。

本地流感方面，整體本地季節性流感活躍程度由截至7月1日的一周開始上升。而截至上周六的一周，最新的流感病毒每周確診百分比為8.31%，甲型(H3)流感為主流分型。整體公立醫院主要診斷為流感的入院率於同一周為0.29(每一萬人口計)。