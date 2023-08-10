女教師疑課堂拍片兼上傳社交平台　網民怒轟無心教學

內地社交平台「小紅書」漸趨普及，愈來愈多港人加入分享生活點滴，不過都要衡量發布內容是否恰當。繼早前有自稱文憑試閱卷員上載機密評卷參考封面後，近日又有一名疑在香港中學任教的女教師，在校內拍攝多段工作及校園生活的影響至小紅書分享，惟當中內容涉及學生上課、批改作業及廁所自拍等，事件引起網民關注，更批評該名教師根本「無心教學」。

根據多個網上討論區流傳的影片截圖可見，涉事女教師拍攝了的短片涉及校內多個地方，包括疑在課室教師桌上放置鏡頭拍攝，指放學後的數學補課正進行隨堂測驗，又以圖案遮蔽片中學生容貌。而另外兩張截圖則可見到當事人疑批改學生功課簿，寫道正開始整理要交給上級檢查的作業，最後則有一張疑似當事人站在學校廁所內對鏡自拍。

有關相片引起眾網民關注，有人認得女事主任教的學校為屯門區的某間官立中學；另有大多網友均批評該教師工作時拍攝短片的行為，有人質疑未經學生同意下拍片疑洩露私隱，更有人直言該教師的舉動顯得並不專業。不過，女事主的小紅書帳號目前已改名並刪除所有影片，有網民推測是校方得知事件後，已警告該名教師並要求她刪除影片。

對此，教育局回應傳媒時表示，已向有關學校了解情況，正按既定程序作出調查及跟進，如發現教師涉及任何違規行為，局方定會嚴肅處理。