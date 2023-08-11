全港青年烹飪比賽結果出爐　廚師李藝憑「山海相融」成三料得主

本地新一屆青年廚神、刀神順利誕生！「2023全港青年廚師中餐烹飪比賽」結果日前出爐，其中青年廚師李藝憑菜式「山海相融」力壓群雄，勇奪3項大獎；而陳偉康師傅亦憑「金銀豬寶」成為公開組廚神；伍原德則以熟練的刀工技巧，贏得新一屆「青年刀神」的金獎殊榮。

比賽分為「青少年組」、「公開組」及「青年刀神組」3項賽事，各設金、銀、銅獎各1名；另設「李錦記最佳醬料配搭獎」、「煤氣公司最佳專業表現獎」及「澳利高最佳創意獎」；「青年刀神組」則設金、銀、銅獎各1名，各組賽事由專業評審團選出優勝者。其中，廚神李藝勇奪「青少年組」金獎、「煤氣公司最佳專業表現獎」及「澳利高最佳創意獎」，成為「三料得主」。他指，是次獲獎作品「山海相融」選用了夏季和生果為創作意念，以菠蘿和蜜瓜伴襯涼拌慢煮帶子、在燒汁海苔帶子卷灑上用紅椒調過的紅色麵包糠，並用南瓜調過的橙黃色鹹水角，拼湊出一道夏日繽紛美味的創作。他同時非常感謝母校中華廚藝學院每位師傅的教導，並一步步引領自己踏上成功之路。

「青少年組」及「公開組」早前在初賽中，分別以雞蛋及素菜為主食材比拼，最後由10名勝出者進身決賽。決賽當日，「青少年組」以帶子為主要食材，考驗參賽者處理及烹調海鮮的技術和創意；「公開組」則以豬內臟為題烹製菜式，問鼎新一屆「廚神」寶座，兩組參賽者須於45分鐘內，以指定食材炮製出12人分量的自創菜式，並親自向評審團講解創作理念及作品特色。至於「青年刀神組」則以「起原條鯪魚」為題比試刀工，參賽者須於8分鐘內完成起原條鯪魚，考驗精細的刀工與耐性。