九巴沙田車廠下周日開放參觀　搭車入場感受巴士洗車體驗

繼九龍灣車廠、九巴總修中心及月輪街車廠後，九巴沙田車廠下周日（13日）將舉行開放日，參觀時間為上午10時至下午4時，公眾可免費入場而毋須事先登記。大會會因應場內人數及天氣狀況作出臨時安排，包括暫停入場，App1933及九巴網頁會在當日公布最新安排。

是次活動焦點之一是場內展出久未露面的「長牛」丹拿E型「AD7336」，以及九巴最新投入服務的純電動雙層巴士。打卡拍照以外，同場另有不少體驗活動，包括九日當日將特別開辦2條巴士路線，包括由車廠往來沙田站的90R，而另一條路線ST1則由車廠地下往來車廠天台。兩條路線進入九巴沙田車廠時，會途經洗車機，乘客可親身感受巴士洗車的體驗。場內另有巴士維修訓練體驗環節，成功報名的參加者將由九巴學院導師帶領下，認識巴士底盤、引擎和變速箱等不同零件的結構。

另外，九巴活動當日將即場招募車長、技術訓練生、車務督察、助理站長、站務管理員等不同前線職位，並提供職位要求等就業資訊。至於九巴學院亦即將開辦新一期「巴士維修證書課程」，課程已通過香港學術及職業資歷評審局的評審，納入「資歷名冊」第二級別，學員更可獲得歐洲兩大巴士製造商亞歷山大丹尼士（亞太）有限公司（ADL）和富豪巴士香港有限公司（Volvo）的巴士專業維修認證。畢業學員會獲受聘為半熟練技工，繼續接受訓練後有機會晉升至更高職位。