巴裔港童不熟背《可蘭經》經文　遭老師多次掌摑致視網膜脫落

香港穆斯林委員會接獲投訴，指一名巴基斯坦裔在港出生的13歲男童，在穆斯林學校上課期間，因為未能背誦出《可蘭經》其中一節經文，而被老師多次掌摑，回家後左眼出現「飛蚊症」的症狀，及後家人送院求醫，證實視網膜脫落，需接受6小時手術，現時情況穩定。

該名疑受虐男童在鰂魚涌一間伊斯蘭中心上課。穆斯林委員會對接獲相當投訴感到痛心，相信事件不是意外，亦非首次發生，委員會將與涉事家庭、律師及相關組織保持聯繫，嚴肅處理。委員會提醒所有穆斯林老師，教導年輕人時要有惻隱之心和智慧；又指家長應監察子女的狀況，不應容許任何人在身體、情緒和精神上虐待兒童，一旦遇到相關情況，應採取行動。

醫管局確認，一名13歲男童，周一(7日)因眼部問題，到東區醫院急症室求診，獲轉介至眼科專科門診，並安排入院跟進；男童周三(9日)接受手術，現時情況穩定，正繼續留院接受密切監察和治療。局方又指，男童家屬在手術後，向醫生尋求協助，院方已將個案轉介醫務社工跟進，家屬亦已報案。執法部門回覆指，一直與東區區內學校及相關團體保持緊密聯絡，如接獲相關報案會適時提供協助及作出調查。

社署指，醫務社會服務部周三接獲男童的轉介個案，社工已經聯絡男童家人，並會就個案召開多專業個案會議，評估男童的福利需要，並作出適切跟進。教育局則指，據紀錄，涉事地點並非根據《教育條例》註冊的學校，局方沒有收到相關查詢或求助，但正主動了解事件，如有需要，會提供適切協助。民政事務總署指，少數族裔人士支援服務中心周三接獲一宗關於少數族裔孩童遭教師體罰的電話查詢，惟查詢人拒絕提供具體資料，無法確定是否屬同一個案，暫亦未能聯絡當事人 。