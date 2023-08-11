準教師可提早2年獲聘書　教局出招攬官校老師

本港近年人才嚴重流失，教師更是重災區。教育局為「搶人才」填補官校教師空缺，倣效提早向就讀大學3年級聘請政務主任(AO)做法，開放供明年及後年畢業的大學生，申請應徵為官中及官小教師，意味可提早兩年獲得聘書。有校長及教育團體均認為新招有一定吸引力，有助準教師規劃事業發展，新安排亦有助填補退休或離職等教席的空缺。

官校教師上學年流失率達7.3%，人數及比例創新高，教育局推出新招，日前展開新一輪官中助理教育主任（AEO）及官小助理小學學位教師（APSM）的招聘，兩者起薪均為每月34,060港元，即總薪級表第15點。有別以往做法，當局今年起開放下月修讀學士學位課程最後一年，將於2023/24學年畢業的大學生，以及將於2024/25學年畢業的大學生申請職位。

教育局指，為響應政府擴大公務員招聘範圍，將教育主任、小學學位教師和言語治療主任3個職系的招聘範圍，擴展至下屆畢業的大學本科生和研究生，強調是盡早招攬人才，吸納有志之士加入團隊，協助青年更好地規劃未來事業發展。官校教師的人手情況，須視乎開班數目、開設科目等因素，當局會按實際需要聘用人手，適時審視新招聘安排的成效。

有官校校長表示，官校教師獲聘前，須通過操守審查，程序需要一定時間，以往不少申請者因此被津校「挖走」，認為新安排有利推前準官校教師的獲聘程序，但不排除他們日後會轉投政務主任或紀律部隊等職位，相信新安排下，官校更易填補退休或離職等教席空缺。準教師協會主席呂志凌認為，新安排對準教師有一定吸引力，若可提早獲聘書，未來求職會較安心。中學校長會主席連鎮邦則指，新安排對津校招聘教師或有影響，但有助準教師早日規劃事業發展。