擬修例禁店販揚聲器叫賣　議員關注如何界定噪音水平

環境保護署建議修訂《噪音管制條例》環保署評估及噪音組首席環境保護主任李志坤今早(11日)在電台節目表示，涉及公眾地方使用揚聲器的噪音投訴近年有上升趨勢，過去5年檢控達170多宗，法庭平均判罰4700元，部分更達判罰罰則上限1萬元。即使當局檢控屢犯店舖的董事，惟針對短期租約店舖送達傳票存在困難，若採用定額罰款具有即時效果，以加強阻嚇。環保署修例後，日後街頭推銷員有需要改變推銷手法，街頭播放音樂亦受現有噪音限制條例規管。他又指，內地、倫敦及紐約等地，都有類似法例規管公眾地方使用揚聲器叫賣，香港並非首個執行城市。

同場的議員邵家輝亦認為，過往5年每年僅30多宗檢控，反映執法力度不足。若當局持續執法，店舖自然會克制，若地舖使用揚聲器叫賣，聲音或透過玻璃門傳出街外，質疑是否受規管。小商販街邊推廣產品若無揚聲器有聲音勞損問題，重點是如何界定噪音水平指標。發展夜間經濟情況下，零噪音與此背道而馳。

北角販商協會主席黃偉泉亦對修例表示贊成，個別生果檔、菜檔或豬肉檔戶以揚聲器高聲叫賣，影響其他商戶正規運作。商戶間曾因揚聲器問題爭拗，需報警求助，他認為定額罰款1萬元已屬重罰，具較大阻嚇力。