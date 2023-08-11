7月訪港人數按月飆升31%　內地旅客恢復至疫前7成

本港旅遊業進一步復甦，香港旅遊發展局今日(11日)公布，7月初步訪港旅客數字為360萬人次，按月升幅達31%，日均旅客量增至約11.6萬人次。累積計算，今年首7個月1錄得約1,650萬訪港旅客人次。

旅發局總幹事程鼎一指出，香港旅遊業正穩步地復甦，訪港旅客以東南亞市場恢復最快，例如上月來自菲律賓及泰國的旅客量，已各恢復至疫前同期超過9成；其次為內地市場，恢復疫前約7成水平，7月相關訪港旅客人數已升至297萬人次。整體來說，約半數為過夜旅客，情況稍高於疫情前。

旅發局日前就舉行業界簡報會，向超過700名來自本地的旅行社﹑景點﹑酒店﹑航空﹑零售﹑餐飲﹑會展﹑郵輪等旅遊及相關業界的代表，分析香港旅遊業的最新情況與趨勢，以及介紹旅發局未來數月的重點工作；當中預料高鐵出行愈趨流行，而文化﹑藝術及綠色旅遊將會愈來愈受歡迎，尤其是年輕客群最為受落。然而亦提及旅客的消費習慣有所改變，主要因購物而來港的旅客比例呈減少趨勢，相反更多訪港旅客追求購物以外的體驗；此外，亦提及本港會議、展覽及獎勵旅遊（會展旅遊）復甦強勁，以讓業界參考趨勢情況，及早相應地作出革新及推出新旅旅產品。

而因應疫後旅客出遊和消費模式改變，追求深度及多元化的體驗，旅發局稱未來數月會繼續邀請不同人士訪港，如海外傳媒、KOL等，親身體驗香港多姿多采的旅遊樂趣，製造更多正面口碑和評價，協助宣傳，並透過舉辦旗艦盛事，如「香港單車節」﹑「香港美酒佳餚巡禮」﹑「香 港繽紛冬日巡禮」﹑「香港跨年倒數」等，務求吸引更多旅客來港。