港府與印尼透過官方渠道商討　澄清招聘印傭收費架構不變

早前爆出印尼落實「印傭零收費」措施，印傭來港工作毋須再付近5,000港元行政費及招聘費，改由僱主承擔，嚇怕本港僱主。勞工及福利局局長孫玉菡今日(11日)出席活動時表示，昨日(10日)與印尼駐港署理總領事會面，會上得到印尼方面澄清，上星期印尼人力仲介協會單方面有關增加招聘費的公布，不代表印尼政府的立場，本港僱主招聘印傭的收費架構不變，相關收費不會增加。

孫強調，反對協會單方面作出宣布，令人誤解以為代表印尼政府立場，強調政府立場非常清晰，印傭來港的收費改動，不應增加香港僱主的負擔，同時不應影響印傭來港就業機會，所有有關印傭來港收費事宜的商討，一定要在政府對政府的層面進行。他又提到，上周以來亦已經約見孟加拉和柬埔寨駐港總領事，探討將來擴闊本港外傭來源地，希望增加兩地傭工來港工作意欲，形容是好開始。印尼駐港總領事館回覆傳媒時表示，印尼家庭傭工相關政策維持不變，招聘印傭費用與過往一致，並強調會透過官方渠道與香港溝通。

香港僱傭公會主席陳東風今日在電台節目稱，據他理解，印傭的招聘費用不會轉嫁香港僱主，又相信事件已告一段落。他指，印尼人力仲介公會上周來港屬商界代表團，相信來港前已經與印尼的移工保護局溝通和接觸，至少獲得對方口頭許可，才來港表達訊息。他又表示，印尼移工保護局屬直轄於印尼總統的勞工事務委員會，專門針對外出工作勞工權益，政策及規條等。至於公會當時是否獲印尼政府授權，他就無法證實，亦希望孫玉菡的說法可以做到一錘定音效果，讓業界得以平穩運作。