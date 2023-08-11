食安中心完成冷凍果汁食品調查　40個樣本全部通過檢測

食物環境衞生署食物安全中心今日（11日）公布預先包裝冷凍果汁營養標籤專項食品調查結果，40個樣本全部通過檢測。中心發言人表示，有關專項調查是從不同零售點抽取有關樣本以進行，檢測其能量及指定標示營養素（總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、糖、鈉、蛋白質、碳水化合物等）含量是否與營養標籤上所標示的資料相符。

《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，預先包裝食物須標示食物的配料，以及表列能量及七種核心營養素，即碳水化合物、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、鈉和糖的含量，而各類營養聲稱亦受到規管。

營養資料標籤制度可幫助消費者作出有依據的食物選擇、鼓勵食物製造商提供符合營養準則的食品，以及規管有誤導或欺詐成分的標籤和聲稱。根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁6個月。中心會繼續抽取其他食品樣本檢測其能量及指定標示營養素值含量是否與其營養標籤相符，並適時公布結果。