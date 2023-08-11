退休警霸住宿舍逾2年始交還　律政司入稟追討欠租近45萬元

已退休男警員涉沒有按規定於退休後交回獲編配的紀律部隊宿舍，並化身「租霸」，佔住單位兩年多始交還，期間並無交市值租金。律政司昨（10日）代表警務處處長入稟區院，向該退休警追討其拖欠的租金及佔住費用約44.9萬港元。

原告是律政司，代表警務處處長提出訴訟；被告是退休警員龐展清（譯音）。入稟狀指被告於2001年6月獲部門批准與家人入住順利紀律部隊宿舍的1個單位，其間被告須簽署書面承諾須按《公務員事務規則》繳交宿舍租金，處方可收回單位，沒得處方准許被告沒有權佔用單位。

被告於2017年10月開始退休前休假，按照相關規例，被告須於退休後兩個月交還單位，但因被告按「公務員公共房屋配額計劃」申請公屋，獲延期交出單位。該申請於2018年6月被拒，被告須於兩個月後交還單位，其後他再獲寬限3個月交出，但其間須交出市值租金每月約1.6萬港元。惟被告直至2021年5月才交出單位，其間亦沒有交出部份應付的租金及市值租金。原告指在扣除了被告在該段期間支付了的9萬多港元租金，仍欠約44.9萬港元沒有繳付，因此入稟法院要求對方支付欠款及利息等。

案件編號：DCCJ 3397/2023