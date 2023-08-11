涉隱瞞利益取得安裝服務訂單　電訊商助理經理及3人准保釋候訊

廉署早前落案起訴1名電訊商助理經理及另外3名人士，控告他們涉嫌隱瞞助理經理在一間承辦商的利益，以取得該電訊商數份光纖安裝服務訂單，總值約18萬港元。案件今（11日）在西九龍裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，以待辯方提供法律意見予被告，案件押後至10月6日再訊，4人續准保釋，期間不准離港，及不得接觸控方證人。

4名被告分別為43歲的陳俊健，是有線寬頻通訊有限公司(有線寬頻)技術支援服務部助理經理；其女朋友霍琬其，44歲；其朋友盧樂熙，43歲，諾建工程有限公司(諾建工程)唯一董事兼股東；及陳孝樑，35歲，是有線寬頻一間承辦商的技術員。他們同被控3項以欺騙手段取得金錢利益罪。

4名被告被控於2022年5月27日至8月31日期間，向有線寬頻隱瞞陳俊健為諾建工程的實益擁有人及經營者，不誠實地為諾建工程取得賺取報酬的機會，涉及3個住宅屋苑的3份光纖安裝服務訂單，包括訂單編號為SO220197的彩明苑第3期、訂單編號 為SO22053A的葵馥苑及訂單編號 為SO22069A的栢慧豪園。

案件編號：WKCC3411/2023