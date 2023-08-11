無開活栓致早產嬰亡　調查揭護士現「無視盲點」　威院同須負責

威爾斯親王醫院一名有先天性心臟問題早產嬰，在今年6月13日接受強心藥輸注期間，輸注管活栓沒有開啓，嬰兒之後離世。院方當時強調會負上所有醫療責任，並成立根源調查委員會於8周內向醫管局交報告，並於今日(11日)向外講述事故原因。調查委員會指，涉事兩名護士中，包括一名負責落藥的護士涉人為疏忽，當時「太緊張藥物濃度」而出現「無視盲點」，忘記要重新開三路活塞；而另一名負責監督的護士則已按照指引做足要求，惟醫院當時未有指引需要檢查輸注強心藥的管道是否暢通，故醫院同樣需要承擔責任。

根源分析委員會主席霍泰輝指，事故根本原因是負責照顧嬰兒的同事換藥時，未有開啟三路活栓但無發現。事故根本原因包括當急救一個連接多條藥物輸注管、被大量儀器包圍的嬰兒時，對一個關閉的三路活栓存「無意盲點」，護士以為跟足程序就沒有事故發生。他形容，今次事故很罕見，因做NICU(新生兒深切治療部)的醫護經常接觸多條藥物輸注管、輸注儀器及三路活栓，「我做咗NICU 40年都係第一次見到」。

威院行政總監鍾健禮表示，事件牽涉及4名醫護，在審視當時情況及根源委員會分析後，當中兩名醫生已盡力去搶救嬰兒及作臨床應變，故兩名醫生及一名負責覆核的護士已復工。至於負責換藥的護士已於今年7月，即事故發生後約一個月，因個人感到壓力已經辭職。但鍾強調，院方有與該名護士指出，即使已辭職，人事責任跟進仍會繼續。至於何時及如何跟進，他稱院方有既定機制去跟進相關護士，又強調今次事件上醫院亦有責任，因醫院負責培訓員工及負責定立指引，絕不能逃避責任。

他又指，昨晚收到報告後，醫院已即時約見家屬解釋報告內容，對於令家屬需要事隔兩月再提起事件而引發情緒感到抱歉。被問到家屬是否滿意及接納報告內容，他未有正面回應，僅指家屬感謝調查委員會令他們更能理解事件真相，其餘詳情則涉及家屬私隱不便透露。

委員會亦就事故作出5點建議，包括檢視現有指引，加入手觸檢查輸液管暢通性，如三路活栓的開關，提高醫護人員的警覺性；在新生兒深切治療部為高警戒藥物推行獨立雙重核查「三核五對」過程中加入輸液管暢通性檢查；提醒醫護人員輸注儀器阻塞警示的局限性，並與有關儀器供應商探討相關改進方案；探討可行方法以縮短觸發阻塞警示的時間；及探討更佳設計的三路活栓。