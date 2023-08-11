自誇逢賭必贏呃人75萬元　兩騙徒被捕另一人在逃

一名內地男子近日在澳門被游說合資賭博，三名聲稱逢賭必贏的騙徒卻藉機夾帶私逃，事主報稱損失75萬港元。澳門執法部門今日(11日)表示，昨日(10日)在北區及氹仔兩個住宅單位內拘捕其中兩名涉案男子，另有一人仍在逃。被捕二人已被控以「相當巨額詐騙」罪，今午移送檢察院偵辦。

被捕兩男分別姓田(44歲)，內地人，及姓佘(40歲)，澳門人，均報稱無業。案情指，該兩男聯同在逃男子訛稱自己賭術精湛、逢賭必贏，並向受害男子提議合資到賭場賭博，事主信以為真並在本周日(6日)出資90萬港元，而對方同樣出資90萬港元作「賭本」。

至案發當日，事主聯同三名嫌犯到澳門皇朝區某賭場賭博，並由其中一名嫌犯落注。但賭博約1小時後，輸剩合共165萬港元，嫌犯便稱要吸煙並取籌碼離開賭場，事主雖有尾隨，但期間嫌犯仍伺機將160萬港元籌碼交予另一同黨帶走。

嫌犯其後竟訛稱輸剩5萬港元，並將款項交還事主。受害人頓覺可疑，但嫌犯卻已在同黨掩護下一同逃去，事主於是向賭場保安員求助，並在同日晚上10時許報案求助。