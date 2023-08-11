海事處昨晚展開聯合行動　打擊非法捕魚活動

海事處今日(11日)表示，昨晚(10日)聯同執法部門及漁護署在本港南部水域，進行打擊不適當使用光燈捕魚及非法捕魚的聯合行動。行動中發現兩艘船隻涉嫌不適當使用光燈捕魚，但未有發現有船隻進行非法捕魚活動。海事處會進一步跟進個案，並會進行搜證檢控工作。今年首7個月，海事處已於大嶼山南部、南丫島南部和香港東面等水域共進行了21次特別行動，並發現16艘漁船涉嫌違反相關海事法例，現正作出跟進和檢控行動。

發言人提醒，根據《船舶及港口管制規例》(第313A章)，船隻可在允許光燈捕魚的區域使用光燈捕魚，惟任何船隻在香港水域內為引誘魚類或捕魚使用光燈，須遵守第313A章和《商船(本地船隻)(一般)規例》(第548F章)的規定，即任何光燈的構造、遮蔽、裝設及使用的方式，須以於通過光源的最底邊緣的水平面之上，沒有由該光燈放射的光線可被看見為準。任何人違反有關法例，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元。

此外，根據《漁業保護條例》(第171章)，任何人士在本港水域使用船隻捕魚時，其船隻必須已根據《條例》登記及按其本地漁船登記證明書上所列出的捕魚方法捕魚。違者一經定罪，可處罰款10萬港元及監禁6個月。