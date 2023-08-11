粉嶺中心地舖裝修出動風炮車拆牆　鋼筋外露石屎吊半空居民心驚

早前將軍澳日出康城首都有單位被揭發擅自拆除部分主力牆，令業主更加緊張維修工程對樓宇結構的影響。本報今日(11日)接獲報料指，粉嶺中心B及C座之間有地舖裝修時，出動風炮車拆牆，店內多幅牆被打穿，鋼筋外露，滿地碎石，令人擔憂。有街坊指，店舖上方的停車場出現裂痕，擔心是店舖打穿牆後影響樓宇結構所致；有議員則指接獲街坊求助後隨即派人視察，打穿牆的範圍極大，相信店舖上方停車場出現裂痕有機會是因店舖裝修所致。

粉嶺中心業主立案法團主席陳學記表示，得知粉嶺中心B及C座之間的地舖將轉營為健身中心，地舖面積逾萬呎，大概由兩周前開始進行工程。直至昨晚(10日)有街坊向他投訴，發現涉事舖位上方的停車場地面疑似由下而上被鑿穿。陳今早查看工程現場，只見涉事現場有約8幅牆被打穿，現場有風炮車，被破壞的牆壁露出多條鋼筋，連着石屎碎塊吊在半空；而樓宇後門亦有破損裂痕，擔心多幅牆壁被破壞後影響樓宇結構，上層住宅單位或有結構危機。

議員張欣宇表示，今日已派人到現場視察，涉事店舖打穿牆的範圍大，但未知是否涉及樓宇主力牆，仍有待屋宇署到場檢查後再作定論。不過，他擔心店舖上方的停車場裂痕是因店舖裝修所致，認為若屬裝修問題，會有兩個可能性，其一是拆牆時的震動致上方裂痕損壞，其二是因拆牆後引發結構危機而裂開。張又稱，現時不少街坊均非常擔心，相信與日出康城首都有單位拆主力牆後引發爭議有關，令街坊更加警覺。