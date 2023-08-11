非法白牌車橫行保費10年間暴升　業界促政府改善不公平競爭

的士業界在過去10年一直面對不同的考驗，當中天價保險及國際非法白牌車橫行，已達「無王管」地步，令一眾前線司機及車主既得不到保障之餘，亦同時無法負擔。香港的士業議會今日(11日)到政府總部門外請願，批評政府近年打擊不合法競爭不力，故對此表示強烈不滿，促請政府改善的士市場的不公平競爭，嚴厲打擊非法白牌車以及監管保險公司妥善執行盡職審查。

的士業議會指出，根據政府過往公布數字，去年打擊非法白牌車僅26宗，扣留車輛35輛，意味非法白牌車或網約車目前正橫行於「個人點對點」交通服務市場，但對於的士業界的不合法競爭，政府卻打擊不力，業界為此表示非常不滿，並指的士牌照是由車主真金白銀向政府投得，其經營權理應受政府合法保障，批評政府未有盡責為的士業界維繫一個公平的營運環境。議會續指，政府一直對的士司機有明確的考牌制度，前線司機需要有1年私家車牌才符合報考的士牌資格，惟的士業界卻眼見橫行的白牌車司機，只需要有私家車牌即可「開工」，甚或不足一年牌齡的非法白牌車司機更是隨處可見，形容俗稱「6號牌」的的士駕駛執照根本形同虛設。

另外，議會指出，的士保險費暴升，墊底費用及相關條款亦朝令夕改，令一眾前線司機及車主不受保障，亦無法負擔，其中的士第三者保險動不動就4萬港元，8至9萬港元亦不罕見，與10年前對比暴升10倍；此外，一般私家車保險只需4,000至5,000港元，惟的士保險至少1.5萬港元「起跳」，最高至6萬港元不等，對一眾的士司機來說，根本難以負擔，加上保險公司對賠款管理不嚴，包攬訴訟隨處可見，最終是「小車主」埋單。

議會促請政府停止個人點對點交通服務、的士市場不公平競爭，嚴厲打擊非法白牌車及相關的網約平台，同時要求政府嚴厲監管保險公司需妥善執行盡職審查，包括建立機制處理交通事故的賠付程序等。